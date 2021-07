Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : +18,7% de ventes mondiales au 1er semestre Cercle Finance • 16/07/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - Renault Group indique avoir vendu, dans un contexte toujours perturbé par la pandémie, 1.422.600 véhicules au premier semestre 2021, soit une hausse de 18,7% par rapport à la même période en 2020, mais un retrait de 24,2% par rapport au premier semestre 2019. 'Le groupe a poursuivi tout au long de ce semestre une politique commerciale sélective favorisant la croissance des volumes rentables sur ses différents marchés', explique le constructeur automobile au losange. En comparaison annuelle, la marque Renault a enregistré une hausse de 18,5%, avec notamment le succès de sa gamme E-Tech, tandis que les marque Dacia et Lada ont enregistré des croissances de 24,5% et de 41,1% respectivement.

