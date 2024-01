Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Renault: +16% d'immatriculations VP+VUL en France en 2023 information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 14:05









(CercleFinance.com) - Renault affirme avoir surperformé le marché automobile français en 2023 et se positionner en tête des ventes VP + VUL (voitures particulières et véhicules utilitaires légers) avec 390.484 immatriculations, en augmentation de 16%.



La marque au losange reprend la tête du marché VP avec 277.914 immatriculations (+18%), soit une part de marché de 15,7% (+0,2 point), et assoit sa place de leader sur le marché VUL avec 112.570 immatriculations, soit une part de marché de 29,7%.



Elle met en avant le succès de sa Renault Clio, véhicule le plus vendu sur le marché français avec 97.471 immatriculations en 2023, tous canaux confondus, ainsi que sa progression sur le marché électrifié qu'elle domine avec 17,1% de parts de marché.





