Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : 130 agences proposées à la reprise dans un salon Cercle Finance • 26/11/2019 à 15:37









(CercleFinance.com) - Le groupe Renault, qui organise le 15e salon de la reprise et de la création d'agences Renault dans 6 villes de France (Bouc-Bel-Air, Bordeaux, Carquefou, Villers-lès-Nancy, Saint-Priest et Argenteuil) annonce ce mardi qu'il proposera aux investisseurs 130 agences Renault de toutes tailles à reprendre, sur l'ensemble du territoire national. 'Véritable bourse aux affaires, cet événement est ouvert à tous les entrepreneurs ayant une expérience du commerce ou de la réparation automobile ; il permet au cédant de faire connaître son affaire et ses atouts et permet au repreneur à la fois de découvrir les opportunités d'investissement dans les agences du réseau Renault et de rencontrer les responsables du développement réseau de la marque', explique le constructeur.

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -0.02%