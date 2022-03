Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Renault : +11% à 23,8E, les 24E sont proches information fournie par Cercle Finance • 09/03/2022 à 13:42









(CercleFinance.com) - Renault s'envole de +11% à 23,8E et pourrait revenir au contact de l'ex-support baissier moyen terme qui gravite vers 24E.

Le prochain objectif serait l'ex-plancher des 28E des 21/09 et 20/12 mais en cas de rechute, la tendance baissière pourrait se conclure par un test de 18E.





Valeurs associées RENAULT Euronext Paris +9.50%