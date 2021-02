Renaissance Technologies : ses clients ont retiré plus de 5 milliards de dollars depuis décembre

(AOF) - Le célèbre gestionnaire quantitatif Renaissance Technologies de Jim Simons a connu une décollecte d'au moins 5 milliards de dollars depuis début décembre, rapporte Bloomberg. Ces importants retraits interviennent alors que trois de ses fonds ont enregistré des baisses à deux chiffres l'année dernière. Renaissance a déclaré à ses clients en septembre qu'il était sous-couvert pendant la chute de mars et sur-couvert lorsque les actions ont rebondi. Son fonds Medallion, réservé notamment aux employés, a lui fait un bond de 76 %, selon Institutional Investor.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.