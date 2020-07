Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Weber quitte la Banque Postale sur fond de divergences sur CNP Assurances Reuters • 22/07/2020 à 18:38









PARIS, 22 juillet (Reuters) - La Banque Postale LAPSTE.UL a annoncé mercredi le départ de son président Rémy Weber, évoquant "des divergences de vue" sur la gouvernance de CNP Assurances CNPP.PA dont elle a pris le contrôle. Rémy Weber, qui occupait la présidence du directoire de la Banque Postale depuis 2013, quittera le groupe après la présentation des résultats semestriels le 3 août prochain. Dans le cadre d'une vaste opération pilotée par l'Etat, la Banque Postale a pris en début d'année une participation de 62,1% dans CNP Assurances. CNP Assurances n'a pas souhaité faire de commentaires. (Maya Nikolaeva et Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)

Valeurs associées CNP ASSURANCES Euronext Paris -0.45%