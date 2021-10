Rémy Cointreau vise une forte croissance de son résultat opérationnel courant en 2021-2022

(AOF) - Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d’affaires de 645,3 millions d’euros au premier semestre de son exercice (avril-septembre 2021), en progression de 52% en organique. En données publiées, le chiffre d’affaires a progressé de 49,8%, intégrant un effet périmètre positif de +0,5% (acquisitions de Brillet et de Telmont), et une évolution défavorable des devises (-2,7%). Au second trimestre, l'activité a atteint 352,2 millions d'euros, en hausse de 23,7% en organique, une croissance supérieure aux attentes du groupe de spiritueux.

Pour l'année 2021-22, Rémy Cointreau vise "une croissance forte" de son Résultat Opérationnel Courant, modérée par des effets devises (entre -10 millions et -14 millions d'euros) et un effet périmètre (environ -2 millions).

