(CercleFinance.com) - Remy Cointreau enfonce le palier de soutien court terme des 106,55E et vient de nouveau menacer le plancher crucial des 104,7E du 27 octobre : retour à la case départ alors que le CAC40 gagne pratiquement +10% sur la période.

Le prochain objectif se situerait vers 93,5E, ex-plancher des 3 janvier 2019 et 31 janvier 2020.





Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -3.06%