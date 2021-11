Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : soutenu par un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 16:03









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau gagne plus de 2% avec le soutien de propos de Barclays qui relève sa recommandation à 'surpondérer' avec un objectif de cours de 234 euros, estimant que la division cognac peut générer une croissance à moyen terme de 10%. Tout en reconnaissant que 'Rémy Cointreau est une action chère, beaucoup diront trop chère', le broker souligne qu'elle 'continue de surprendre positivement car l'algorithme de croissance décrit par la société est trop conservateur'.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris +2.39%