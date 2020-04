Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Remy-Cointreau : se hisse vers 102E Cercle Finance • 09/04/2020 à 16:16









(CercleFinance.com) - Remy-Cointreau se hisse vers 102E et se rapproche de la résistance des 104E testée le 19 février puis du 23 au 31 mars: le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 111,7E du 23 janvier dernier

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris +8.06%