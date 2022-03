Rémy Cointreau se dote d'un "chief transformation officer" et d'un pôle de Communication

(AOF) - Rémy Cointreau fait évoluer la structure de son comité exécutif afin de gagner en efficacité et en agilité, dans un contexte marqué par les changements rapides des tendances de consommation. Il élargit ainsi son comex avec la création d'un "chief transformation officer" et d'un pôle de Communication groupe. Ces changements d'organisation s'inscrivent dans la continuité des mesures mises en œuvre depuis près de deux ans.

Le nouveau comex sera composé de 6 dirigeants exerçant des responsabilités opérationnelles (Marchés et Marques) et de 5 dirigeants exerçant des responsabilités transversales, sous la direction d'Eric Vallat, directeur général du groupe. Ces changements seront totalement effectifs au 1er septembre.

