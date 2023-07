Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Remy-Cointreau: s'envole de près de +7% vers 156,8E information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 14:56









(CercleFinance.com) - Remy-Cointreau, malgré des résultats et des ventes en forte baisse, s'envole de près de +7% vers 156,8E (le marché craignait pire), ouvrant un 'gap' haussier au-dessus de 145,55E qui propulse le titre hors du corridor de consolidation horizontal 136,5/148E inauguré le 1er juin.

Le prochain objectif se situe mécaniquement vers 160E puis 163E (ex-résistance du 8 mai dernier).





