Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Remy-Cointreau : s'envole de près +11% vers 81E information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 12:04









(CercleFinance.com) - Remy-Cointreau s'est envolé de près +11%, jusque vers 81E: le mouvement s'est amorcé entre 9H41 et 9H43 et il a été suivi d'une suspension de cotation de 15 minutes (reprise à 81E).

Ce serait dû (à confirmer) à une annonce chinoise concernant une non surtaxation des importations d'alcool d'Europe et des US.

Le cours est venu tester les résistance du 25 juin au 1er juillet (et ex-plancher du 11/06).

Prochain objectif 88E, ex-plancher du 25 janvier puis du 5 avril au 2 mai.





Valeurs associées REMY COINTREAU 77,00 EUR Euronext Paris +6,72%