Rémy Cointreau: s'envole de 4%, un analyste passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 05/07/2022 à 16:48









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de plus de 4% après l'analyse positive de Jefferies. Le bureau d'analyses relève son conseil de 'conserver' à 'achat' sur Rémy Cointreau avec un objectif de cours porté de 195 à 200 euros, voyant dans la réouverture de la Chine 'un vent favorable pour compenser le ralentissement potentiel de la croissance ailleurs jusqu'en 2023'.



'Rémy, à notre avis, constitue l'un des dossiers de croissance à long terme les plus attractifs dans les boissons européennes, compte tenu des barrières à l'entrée élevées et des tendances de premiumisation', juge en outre le broker.



Jefferies considère qu'avec 90% des bénéfices réalisés dans les spiritueux bruns, la maison française de vins et de spiritueux 'est bien placée pour faire face aux pressions inflationnistes auxquelles sont confrontés les produits de base'.





Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris +3.90%