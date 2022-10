Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Remy-Cointreau: rupture baissière de -7% sous 161E information fournie par Cercle Finance • 10/10/2022 à 17:19









(CercleFinance.com) - Remy-Cointreau subit une rupture baissière de -7% sous 161E, ce qui valide la cassure du double-support des 167E des 23 et 29/30 septembre: le prochain objectif sera un re-test du plancher majeur (et annuel) des 152,7E du 14 juin.





Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -6.76%