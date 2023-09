Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Remy Cointreau : rétrograde vers 124E information fournie par Cercle Finance • 21/09/2023 à 15:21









(CercleFinance.com) -Remy Cointreau rétrograde vers 124E et revient au contact des 123,7E : la cassure du plancher crucial des 136,5E du 1er juin laisse redouter une glissade vers 117,8E ('gap' du 17/06/2020) puis vers 110,46E ('gap' du 3 juin 2020) et possiblement 93E (plancher du 3 janvier 2019).





Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -4.08%