Rémy Cointreau : repli de 4,1% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau affiche un chiffre d'affaires de 814 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2019-20, en repli de 4,1%, sous le poids du désengagement volontaire de certains contrats de distribution de marques partenaires en Europe et aux Etats-Unis. Les marques du groupe de vins et spiritueux progressent quant à elles de 1,6%, grâce à des effets devises favorables. En organique (à devises et périmètre constants), elles reculent de 1%, sur une base de comparaison élevée (+10,3% sur les neuf mois 2018/19) A l'occasion de son changement de direction, Rémy Cointreau a décidé de suspendre les objectifs annuels et moyen terme indiqués précédemment. Les résultats annuels, le 4 juin, seront l'occasion de partager le nouveau plan de mise en oeuvre de sa vision stratégique.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -11.65%