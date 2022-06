Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau: rentabilité record en 2021-22 information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau publie au titre de l'exercice 2021-22 un BNPA part du groupe (hors éléments non récurrents) en progression de 52,8% à 4,52 euros et une marge opérationnelle courante améliorée de 2,1 points à 25,5% (+2,3 points en organique), son plus haut historique.



La maison de spiritueux a réalisé un chiffre d'affaires de 1,31 milliard d'euros, en progression de 27,3% en organique, ayant 'pleinement bénéficié de l'essor des nouvelles tendances de consommation, notamment la montée en gamme et le développement de la mixologie'.



Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale du 21 juillet, un dividende ordinaire de 1,85 euro par action en numéraire et un dividende exceptionnel d'un euro par action pour lequel il proposera un paiement en numéraire ou en actions.



Prévoyant notamment un fort démarrage de son activité au premier trimestre, Rémy Cointreau anticipe une nouvelle année 2022-23 de forte croissance avec une amélioration de sa marge opérationnelle courante portée par une solide résilience de sa marge brute.





