Rémy Cointreau: renouvellement d'une ligne de crédit RCF

(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce le renouvellement de sa ligne de crédit syndiqué RCF pour un montant porté à 180 millions d'euros et une durée de cinq ans (maturité mars 2029) avec deux options d'extension, d'un an chacune, soumises à l'approbation des prêteurs.



Ce nouveau contrat de crédit a été conclu auprès d'un consortium de huit banques et s'inscrit dans le cadre du renouvellement du crédit syndiqué actuel de 100 millions d'euros arrivant à échéance en juillet 2025.



Combiné à la réalisation d'un placement privé en septembre dernier, cette opération largement sursouscrite vient compléter l'allongement de la maturité de la dette et renforcer la flexibilité financière du groupe de spiritueux.





