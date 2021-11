Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : relèvement de l'objectif annuel de ROC information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Rémy Cointreau relève son objectif annuel 2021-22 pour viser désormais une 'croissance organique très forte' de son résultat opérationnel courant (ROC), avec une croissance organique forte de son chiffre d'affaires. Sur son premier semestre 2021-22, le groupe de vins et spiritueux a vu son résultat net part du groupe augmenter de 106,1% à 134 millions d'euros et son ROC doubler (+100,4%) à 212,9 millions (+104,5% en organique), soit une marge à un plus haut historique de 33%. Le chiffre d'affaires s'est établi à 645,3 millions d'euros, en progression de 52% en organique (+49,8% en publié), une performance qui 'reflète la poursuite d'une excellente dynamique en Chine et aux Etats-Unis et une forte reprise en Europe'.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris +11.08%