Remy Cointreau relève son objectif annuel de ROC après l'accord commercial US-UE

(Actualisé tout du long avec détails, contexte, analystes, cours en Bourse)

Rémy Cointreau RCOP.PA a relevé vendredi son objectif de résultat opérationnel courant (ROC) pour 2025/26, le groupe de spiritueux citant un impact moindre des droits de douane américains après la conclusion d'un accord entre les Etats-Unis et l'Union européenne (UE).

Washington et Bruxelles ont conclu le mois dernier

un accord commercial

fixant les droits de douane sur les importations américaines en provenance de l'UE à 15% à partir du 1er août.

Rémy Cointreau a indiqué que l'impact net global des droits de douane américains sur son ROC est estimé à 30 millions d'euros, contre 45 millions précédemment.

L'impact anticipé sur le ROC du groupe aux Etats-Unis est abaissé à 20 millions d'euros, contre 35 millions précédemment, tandis que l'impact estimé en Chine reste inchangé, à 10 millions d'euros.

En conséquence, Rémy Cointreau dit anticiper une baisse organique du ROC autour de 5% ("mid-single digit") en 2025/26, contre une baisse initialement prévue d'environ 4% à 9% ("mid-to-high single digit").

Les importations américaines en provenance de l'UE étaient initialement menacées de droits de douane de 30% avant la conclusion de l'accord commercial entre américains et européens.

Cette mise à jour des estimations par Rémy Cointreau vendredi "représente la deuxième augmentation de l'entreprise depuis que l'incertitude tarifaire s'est atténuée", observent les analystes de Jefferies dans une note. Rémy Cointreau avait déjà relevé sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année en juillet, alors que les menaces douanières s'estompaient.

L'ACTIVITÉ AUX ÉTATS-UNIS RESTE UNE "PRÉOCCUPATION"

Les ventes ont chuté ces dernières années sur les principaux marchés de Rémy Cointreau, la Chine et les Etats-Unis, ce qui a contraint l'entreprise à revoir ses prévisions à la baisse à plusieurs reprises et à abandonner

en juin

ses objectifs de vente à moyen terme.

Selon les analystes de Midcap, malgré la mise à jour des estimations de Rémy Cointreau vendredi, l’évolution de l’activité aux Etats-Unis reste une préoccupation.

"En juin les volumes de cognac exportés vers les US étaient à nouveau en retrait à -8,8%", observent-ils en soulignant que depuis le début de l'année calendaire, "les exportations de cognac vers les Etats-Unis progressent de 2,2% en volume grâce à l’effet technique des achats par anticipation en amont des droits de douane".

Pour Jefferies, qui reste convaincu que le cognac connaîtra une reprise à moyen terme - mais dont le moment est difficile à déterminer -, "les risques extrêmes s'atténuent et l'activité cognac de Rémy semble avoir atteint son niveau le plus bas".

À 08h46, le titre de Rémy Cointreau cédait 1,56% à 53,80 euros.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Dominique Vidalon, édité par Augustin Turpin)