À l'occasion de la publication de ses résultats semestriels et de la présentation de sa feuille de route 2031-32, Rémy Cointreau annonce prévoir désormais une "solide amélioration organique" de sa marge de résultat opérationnel courant (ROC), contre une légère amélioration anticipée précédemment, au titre de son exercice 2026-27.

Toujours pour l'exercice en cours, le groupe anticipe toujours un retour à une croissance organique du chiffre d'affaires, mais vise désormais un taux de conversion du FCF courant d'environ 20% et un levier d'endettement (hors impact de l'hybride) inférieur à 3,2x au 31 mars 2027 (contre moins de 3,5x précédemment).

Des ambitions fixées à l'horizon 2031-32

À l'horizon 2031-32, Rémy Cointreau vise une marge de ROC en progression organique cumulée de 300 à 400 points de base d'ici à 2028-29 (par rapport à 2025-26), puis en progression annuelle moyenne de 20 à 30 points de base à partir de 2029-30, pour atteindre une marge supérieure à 22% en organique d'ici à 2031-32.

Le groupe table aussi sur une croissance organique moyenne du chiffre d'affaires à un seul chiffre dans le milieu de la fourchette (mid-single-digit) pour la période allant de 2027-28 à 2028-29, puis à un seul chiffre dans le milieu ou le haut de la fourchette (mid-to-high-single-digit) à partir de 2029-30.

Enfin, Rémy Cointreau prévoit un taux de conversion du FCF courant d'environ 35% d'ici à 2028-29 et de 55% d'ici à 2031-32, ainsi qu'un levier d'endettement (y compris l'impact de l'hybride) inférieur à 2,0x d'ici à 2028-29 et à 1,5x d'ici à 2031-32.

Une marge de ROC en amélioration au 1er semestre 2026-27

Au titre de son 1er semestre comptable, la maison de cognac et d'autres spiritueux revendique un free cash-flow courant de 42 MEUR, contre -12,6 MEUR un an auparavant, ainsi qu'un ROC de 126,7 MEUR ( 7,8% en organique), soit une marge de 24,8% ( 1,1 point en organique).

Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d'affaires de 510,9 MEUR au 1er semestre 2026-27, en progression de 2,9% en organique, conformément à la trajectoire annuelle. En données publiées, le chiffre d'affaires a progressé de 4,4%, intégrant un effet de change favorable de 1,5%.