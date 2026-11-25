Rémy Cointreau RCOP.PA a relevé mercredi ses objectifs annuels à l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, tablant désormais sur une amélioration plus importante que prévu de sa marge de résultat opérationnel courant (ROC), et a dévoilé ses perspectives à horizon 2032.

Sur la période 2027-2029, le groupe de spiritueux vise une croissance organique moyenne de son chiffre d'affaires de "mid-single-digit" (de 4% à 6%), et une croissance "mid-to high-single-digit" (de 5% à 9%) à partir de l'exercice 2029-2030.

À horizon 2031-2032, le fabriquant de cognac et de liqueurs table également sur une marge opérationnelle courante supérieure à 22% en organique, ainsi que sur un taux de conversion free cash-flow courant d'environ 55%.

"Notre ambition à l’horizon 2031-32 est claire : renouer avec une croissance durable et profitable, améliorer structurellement notre rentabilité et notre génération de trésorerie, tout en construisant un Groupe plus résilient et maître de sa trajectoire", a déclaré dans un communiqué Franck Marilly, directeur général du groupe.

Confronté à un ralentissement sectoriel sur ses deux principaux marchés, les États-Unis et la Chine, Rémy Cointreau s'efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis des cycles économiques et d'élargir ses sources de croissance.

Cette stratégie vise principalement à élargir sa clientèle afin de gagner des parts de marché tant dans les segments haut de gamme du cognac, tels que Louis XIII et Rémy Martin XO, que dans les segments plus accessibles, comme Rémy Martin VS.

Rémy Cointreau table également désormais sur un ratio dette nette/Ebitda inférieur à 3,2x au 31 mars 2027, contre à 3,5x précédemment, mais a confirmé son objectif de retour à la croissance organique "durable" du chiffre d'affaires sur l'exercice en cours.

Sur les six premiers mois de son exercice, le groupe a fait état d'un ROC de 126,7 millions d'euros, en progression organique de 7,8%, au-dessus des attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 116 millions d'euros, selon un consensus compilé par l'entreprise.

V ers 08h56 GMT, l'action Rémy Cointreau bondit de 9,82% à 56,45 euros. Dans son sillage, Pernod Ricard PERP.PA prend 2,35%, tandis que Diageo DGE.L avance de 1,44%. Le compartiment des boissons et de l'alimentation .SX3P du Stoxx 600 gagne 0,9% et le secteur du luxe .STXLUXP , associé à la consommation, avance de 2,82%.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Dominique Vidalon, édité par Augustin Turpin)