Des bouteilles de Cointreau sont exposées au Carré Cointreau, au sein de la distillerie Cointreau située à Saint-Barthélemy-d'Anjou, près d'Angers

par Dominique Vidalon et Emma Rumney

Franck Marilly, directeur général de Rémy Cointreau RCOP.PA , a dévoilé mercredi un nouvel objectif de croissance du chiffre d'affaires à un chiffre élevé d'ici 2029-2030, tout en revoyant à la hausse les prévisions de bénéfice de l'entreprise pour cette année.

La société française a également dévoilé de nouveaux objectifs de marge bénéficiaire et de croissance de la trésorerie jusqu'en 2031-2032, alors que M. Marilly lance un plan de redressement pour faire face à l'effondrement de la demande de cognac.

La stratégie de M. Marilly visant à redynamiser les ventes et les bénéfices devrait permettre d'atteindre une croissance du chiffre d'affaires comprise entre le milieu et le haut de la fourchette à un chiffre d'ici 2029-2030, et une croissance dans le milieu de la fourchette à un chiffre au cours des années précédentes, ainsi qu'une amélioration d'au moins 300 points de base de sa marge bénéficiaire et une augmentation de la conversion en trésorerie disponible, a déclaré Rémy.

Le fabricant du cognac Rémy Martin et de la liqueur Cointreau a également déclaré qu'il tablait désormais sur une croissance « solide » plutôt que « légère » de sa marge opérationnelle courante pour l'exercice en cours, après avoir enregistré au premier semestre une hausse de 7,8 % de son résultat d'exploitation, dépassant ainsi les prévisions.

Rémy Cointreau est en train de se réinventer et d'entrer dans une « nouvelle phase de développement », a déclaré M. Marilly.

Frappé par un ralentissement sectoriel lié à la hausse du coût de la vie et aux droits de douane sur ses deux principaux marchés, les États-Unis et la Chine, Rémy Cointreau cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des cycles économiques tout en élargissant sa base de croissance.

La société a abandonné ses précédents objectifs pour 2030 en juin 2025, juste avant que M. Marilly ne prenne les rênes.

Elle visait une croissance annuelle de son chiffre d'affaires à un chiffre élevé et une marge opérationnelle de 33 % d'ici 2029-2030.

Si son objectif de croissance du chiffre d'affaires ressemblait à son ambition précédente, Laurence Whyatt, analyste chez Barclays, a noté que son nouvel objectif de marge opérationnelle de 22 % était inférieur à l'objectif précédent.

Les résultats supérieurs aux prévisions de Rémy au premier semestre de cette année ont également été « principalement dus à une réduction temporaire des dépenses de marketing et de communication », a-t-il ajouté.

Rémy a déclaré qu'il maintenait ses dépenses de marketing pour le second semestre. Les analystes s'attendaient à ce que l'entreprise affiche une hausse de 4,3 % de son résultat d'exploitation au premier semestre.

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