Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : réduction du dividende pour 2019-20 Cercle Finance • 17/04/2020 à 09:10









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce que son conseil d'administration proposera à l'assemblée générale un dividende d'un euro par action au titre de l'année 2019-20, en baisse substantielle par rapport aux 2,65 euros versés l'année dernière (qui incluaient un euro de dividende exceptionnel). Il proposera également une option de paiement du dividende en numéraire ou en actions pour la totalité du dividende mis en distribution. Dans ce contexte, l'actionnaire majoritaire du groupe de spiritueux a déjà fait part de son souhait d'opter pour un versement intégral en actions. Par ailleurs, Rémy Cointreau indique que les augmentations en France devant initialement s'appliquer en janvier et en juillet, seront reportées au 1er octobre, et que les membres du comité exécutif ont décidé d'une baisse très substantielle de leur rémunération variable pour 2019-20.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris +1.86%