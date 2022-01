Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau:réduction du capital par annulation d'actions information fournie par Cercle Finance • 13/01/2022 à 17:47









(CercleFinance.com) - Le Conseil d'Administration de Rémy Cointreau réuni le 13 janvier 2022 a, sur autorisation de l'assemblée générale mixte du 22 juillet 2021, décidé de réduire le capital social du Groupe par voie d'annulation de 750 000 actions auto-détenues (soit 1,45 % du capital social).



Il avait préalablement constaté la réalisation d'une augmentation de capital de 20 473 titres dans le cadre de la conversion anticipée d'une nouvelle tranche de l'OCEANE.



En conséquence, le nombre d'actions composant le capital social de Rémy Cointreau s'élève désormais à 81 793 372,80 euros, divisé en 51 120 858 actions d'une valeur nominale de 1,60E.



Rémy Cointreau détient désormais 398 763 de ses propres actions, soit 0,78% du capital social après réduction.





