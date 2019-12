Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Remy Cointreau : recule sous les 110E Cercle Finance • 18/12/2019 à 17:31









(CercleFinance.com) - Remy Cointreau recule sous les 110E, ce qui valide une franche cassure des 112E et libère un nouveau potentiel de repli en direction de 107E, ex plancher du 8 février dernier... ensuite, rendez-vous à 100E

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -3.43%