Remy-Cointreau: rechute au contact des 93E

(CercleFinance.com) - Cela fait 1 mois que Remy-Cointreau est soumis à un régime 'portes de saloon' entre 98E et 88E ('fixing' d'ouverture du 8 avril).

Le titre qui vient de s'envoler le 7 mai entre 90,95E et 98,1E, rechute au contact des 93E et semble devoir revenir combler le 'gap' des 91,65E du 6 mai.





