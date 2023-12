Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Remy Cointreau : rebondit de +6% vers 115,7E information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 13:30









(CercleFinance.com) - Remy Cointreau rebondit de +6% vers 115,7E, effaçant en 48H toutes ses pertes depuis le 6 novembre.

Le rebond en 'W' amorcé sur 102,5E les 27/11 et 13/12 devrait pouvoir se prolonger en direction de 123,65E, l'ex-résistance du 25 octobre.





Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris +5.14%