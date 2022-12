Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau: programme de rachats d'actions achevé information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 10:47









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau indique que son programme de rachat d'actions, qui a débuté le 8 septembre dernier, a été entièrement achevé le 19 décembre, lui permettant d'acquérir un million de ses propres actions, pour un prix d'achat global d'environ 164,5 millions d'euros.



Les actions ainsi acquises pourront être affectées à divers objectifs, dont une réduction de son capital social par annulation d'actions propres et une remise ultérieure à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe.





