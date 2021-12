Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : programme de rachat d'actions achevé information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 07:27









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau indique qu'à l'issue de son programme de rachat d'actions mis en oeuvre entre le 7 juin et le 8 décembre, il a acquis, dans le cadre de ce programme, 982.713 actions propres (représentant 1,90% du capital social), pour un prix moyen de 172,51 euros.

