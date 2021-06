Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : programme de rachat d'actions Cercle Finance • 03/06/2021 à 10:58









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, Rémy Cointreau annonce que son conseil d'administration a décidé d'autoriser le directeur général à mettre en oeuvre un programme de rachat de ses propres actions. Aussi, un mandat va être confié à un prestataire de services d'investissement afin de procéder à des achats d'actions Rémy Cointreau, pour un nombre maximal d'un million d'actions, représentant 1,98% du capital social. Ce programme est destiné à permettre la réalisation de différentes opérations, en premier lieu de réduire le capital social par annulation d'actions propres. Sous réserve des conditions de marché, le présent programme de rachat expirera au plus tard le 8 décembre 2021.

