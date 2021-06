Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : prix fixé pour l'actionnariat salarié Cercle Finance • 23/06/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau annonce que le prix de souscription des actions à émettre dans le cadre du plan 'My Rémy Cointreau', sa première augmentation de capital réservée à ses salariés en France, a été fixé le 22 juin à 134,20 euros par action. Ce prix correspond à la moyenne des 20 cours d'ouverture de l'action sur Euronext Paris sur la période courant du 25 mai au 21 juin, moyenne à laquelle est appliquée une décote de 20%. La période de souscription est fixée du 24 juin (inclus) au 13 juillet (inclus).

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -0.12%