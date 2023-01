Rémy Cointreau:poursuit sa progression, les avis des brokers information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 17:23

(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 3% en fin de journée et affiche un gain de près de 11% en un mois. UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Rémy Cointreau avec un objectif de cours maintenu à 195 euros, une cible qui implique un potentiel de hausse de 13% pour le titre de la maison de vins et de spiritueux.



'Un fort capital de marque et une consommation orientée vers les buveurs à revenu élevé devraient rendre Remy Martin plus résilient alors que nous entrons dans un environnement de récession', juge le broker dans le résumé de sa note.



Stifel prévoit pour sa part l'annonce, le 27 janvier, d'un déclin d'environ 6% des ventes organiques au troisième trimestre comptable, entrainé par le cognac aux Etats-Unis du fait du réalignement en cours des ventes et d'une base de comparaison forte.



'L'entreprise dispose de la plus forte exposition à la Chine au sein de nos principaux pairs européens, ce qui devrait enfin payer en dépit des perturbations qui résultent du revirement de politique sur le zéro Covid', note-t-il cependant.



Tout en réitérant sa recommandation 'achat' sur Rémy Cointreau, considérant qu'un 'point d'entrée attractif autorise de la patience', Stifel ajuste son objectif de cours de 200 à 197 euros pour tenir compte d'un affaiblissement du dollar.