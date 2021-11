Rémy Cointreau poursuit l'optimisation de sa structure financière

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Ce nouveau financement, à des conditions favorables, reflète la qualité et la solidité financière de Rémy Cointreau (noté Baa3 par Moody's)", souligne le groupe dans un communiqué.

Ce prêt porte un taux d'intérêt fixe de 0,60% et offre une maturité de 7 ans, en ligne avec la volonté du groupe d'adosser ses actifs à vieillissement long aux ressources financières adéquates. Rémy Cointreau allonge ainsi la maturité de sa dette et continue de réduire progressivement le coût moyen de son financement.

