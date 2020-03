Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : plusieurs actions contre la pandémie Cercle Finance • 25/03/2020 à 07:44









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau fait part de plusieurs mesures prises depuis plusieurs semaines pour soutenir la lutte contre la pandémie du coronavirus, comme une donation d'un million de yuans à une fondation en Chine pour l'achat d'équipement médical de protection en février. En France, les sites de production de Cognac, Angers et du Triève ont commencé les dons d'alcool neutre auprès des acteurs de santé locaux, afin qu'ils puissent produire du gel hydroalcoolique pour les pharmacies, médecins et hôpitaux de leur région. Aux Etats-Unis, le groupe a fait une donation de 200.000 dollars à une fondation dont l'objectif est de soutenir financièrement les bartenders dont les établissements sont actuellement fermés à cause de l'épidémie, et qui sont donc privés de revenus.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris +8.39%