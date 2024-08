Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rémy Cointreau: plombé par des nouvelles de Chine information fournie par Cercle Finance • 30/08/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau perd 1% et s'inscrit ainsi à contre-courant de la tendance à Paris, après un communiqué dans lequel le groupe de spiritueux fait état des avancées de l'enquête anti-dumping initiée par les autorités chinoises en janvier dernier.



Il rapporte que le Ministère du Commerce de la République populaire de Chine (MOFCOM) a évalué, de manière préliminaire et sans effet immédiat, à 38,1% la marge de dumping réalisée sur les importations en Chine de sa division cognac.



Si la Chine a pour l'instant renoncé à mettre en place des tarifs préliminaires sur les importations de cognac, Oddo BHF souligne qu'une taxe, si l'enquête aboutissait, pourrait être supérieure aux 16% qui, jusqu'ici, se sont imposés dans le débat.



Le bureau d'études maintient toutefois son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 105 euros sur Rémy Cointreau, pensant que la valorisation 'offre une opportunité d'entrée inédite sur un stock aux fondamentaux de qualité'.





Valeurs associées REMY COINTREAU 73,05 EUR Euronext Paris -0,75%