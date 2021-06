Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : petit gap sous les 168,7E Cercle Finance • 14/06/2021 à 15:14









(CercleFinance.com) - Toujours bloqué sous les 172,6E/172,9E, Rémy Cointreau essuie l'une des plus fortes baisses du SBF 120, ouvrant au passage un petit 'gap' en dessous de 168,7E. Une poursuite du repli pourrait le conduire jusque vers 157E, le plancher des 5 et 29 mars.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -2.31%