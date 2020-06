Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : pénalisé par une dégradation de broker Cercle Finance • 09/06/2020 à 11:45









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau recule de 2,9% et sous-performe ainsi la tendance à Paris (-1,8% sur le CAC40), pénalisé par une dégradation de recommandation chez Berenberg de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours maintenu à 117 euros. S'il reconnait que le profit opérationnel du groupe de spiritueux a dépassé de 2,8% les attentes du consensus sur l'exercice 2020, le broker note que le titre se traite sur une valeur d'entreprise à 30,9 fois le profit opérationnel attendu pour 2021.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -3.76%