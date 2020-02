Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : pénalisé par une dégradation d'analyste Cercle Finance • 26/02/2020 à 13:15









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau recule de 2,9% sous le poids d'une dégradation d'opinion chez Credit Suisse de 'neutre' à 'sous-performance', avec un objectif de cours réduit de 107 à 86 euros sur le titre du groupe de vins et spiritueux. Le bureau d'études abaisse de 7-11% de ses hypothèses de BPA 2020-22, à des niveaux inférieurs en moyenne de 13% aux consensus, prévenant notamment que 'l'Asie sera impactée significativement sur les prochains trimestres après le coronavirus'. L'analyste pointe aussi la faiblesse récente aux Etats-Unis, considérant que dans cette zone, 'les problèmes pourraient être plus profonds que de simples distorsions dues au phasage de hausses de prix de concurrents'.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -3.20%