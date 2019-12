Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : pénalisé par des propos de broker Cercle Finance • 18/12/2019 à 11:08









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau recule de 2,1% sur fond de propos de Berenberg qui réitère sa recommandation 'conserver', mais abaisse son objectif de cours de 124 à 116 euros, dans le sillage d'une nouvelle réduction de ses prévisions de résultats (de 5,5%) pour le groupe de vins et spiritueux. 'Avant le Nouvel An chinois prévu le 25 janvier 2020, les dernières données de livraisons de cognac du Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC) confirment une détérioration supplémentaire de la croissance en Asie en général', souligne-t-il. Selon le broker allemand, ces dernières données du BNIC suggèrent que les tendances sont même encore pires que ce qu'il craignait, 'potentiellement amplifiées par l'intensification des manifestations à Hong Kong'.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -1.94%