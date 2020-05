Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : pénalisé par des propos d'analyste Cercle Finance • 26/05/2020 à 13:58









(CercleFinance.com) - A l'écart de la tendance favorable à Paris (+1% sur le CAC40), Rémy Cointreau cède 0,1% sur fond de propos défavorables d'Oddo BHF qui réaffirme son opinion 'alléger' avec un objectif de cours ajusté de 87 à 85 euros sur le titre. 'Nous estimons que la surperformance en termes de croissance organique sur les 10 dernières années ainsi que l'amélioration de la marge opérationnelle devraient s'atténuer à moyen terme', affirme l'analyste en charge du dossier. Selon le bureau d'études, cette atténuation attendue rend 'injustifiée' la prime de valorisation actuelle de 15% en termes de VE/EBIT attendu pour 2021, par rapport à la moyenne des quatre groupes de spiritueux qu'il suit.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -1.24%