Rémy Cointreau : Oddo confirme son opinion après le CA

(CercleFinance.com) - Oddo confirme son opinion Sous-performance sur la valeur avec un objectif de cours de 105 E.

' Notre recommandation à Sous-performance repose sur un niveau de valorisation (PE 22 : 60x et VE/EBITDA 22 >30x) qui nous semble très excessif malgré la qualité des fondamentaux et le mouvement généralisé de rerating qui est observé depuis 2 ans sur les valeurs positionnées sur la consommation premium et super premium ' indique le bureau d'analyses.

Le CA du 1er trimestre de 293.1 ME ressort en hausse de +95.3% avec une croissance organique de +105%. ' La très forte croissance organique de +105% est à la fois tirée par le Cognac et le segment Liqueurs et Spiritueux '.

Le bureau d'analyses indique que ce 1er trimestre est 35% à données publiées, au-dessus des attentes (consensus à +60.7% et Oddoe à +67.4%) ce qui représente 52 ME de CA en plus de ce qui était attendu.

' Ce très bon T1 devrait inciter le consensus (CA et ROC à +17% et +19% en lfl sur 2021/22) à réviser légèrement en hausse ses attentes annuelles de CA de l'ordre de 2% à 3% ' indique Oddo.