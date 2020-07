Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : objectif de ROC relevé pour le 1er semestre Cercle Finance • 21/07/2020 à 07:55









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau prévoit désormais un résultat opérationnel courant en baisse organique de 35% à 40% pour son premier semestre 2020-21 (contre un repli de 45% à 50% précédemment) et estime que le second semestre 'devrait bénéficier d'une forte reprise'. La maison de vins et spiritueux dévoile des ventes de 150,1 millions d'euros sur les trois premiers mois de son exercice 2020-21, en recul publié de 32,8% (-33,2% en organique), sous l'effet de la pandémie mondiale de Covid-19. 'Néanmoins, la résilience de la consommation de spiritueux aux Etats-Unis et au Royaume-Uni permet au groupe d'enregistrer un chiffre d'affaires légèrement supérieur à ses attentes', souligne toutefois Rémy Cointreau.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris 0.00%