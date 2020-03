Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : nouvelle équipe dirigeante Cercle Finance • 26/03/2020 à 17:55









(CercleFinance.com) - Eric Vallat, Directeur Général du groupe annonce la composition de sa nouvelle équipe dirigeante. Laurent Venot, actuellement Directeur Général de la Zone Europe, Moyen Orient & Afrique prendra la direction de l'ensemble des marchés domestiques du groupe. Nicolas Beckers, Directeur Général Grande Chine, rejoint le Comité Exécutif et reportera directement à Laurent Venot, au même titre que Ian Mc Lernon, Directeur Général de la zone Amériques. A terme, le comité exécutif sera ainsi constitué de 10 membres.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -0.48%