Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Remy Cointreau : nouveau record à 209,8E information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 10:51









(CercleFinance.com) - Remy Cointreau a enchainé un nombre impressionnant de records cette année (cela a commencé dès la mi-février), mais le dernier est atteint dans un contexte qui ne permet qu'un seul qualificatif : euphorie débridée. Le titre s'envole vers 209,8E avec à l'origine un énorme 'gap' haussier au-dessus de 189,3E, mais également le précédent record de l'avant-veille inscrit à 195,8E. La hausse devient tellement verticale que plus aucune résistance oblique ne saurait-être tracée. Le titre a largement plus que doublé depuis son plancher des 80E de la mi-mars 2020 et vu l'accélération parabolique en cours (depuis le test d'un plancher à 162E mi-septembre) : il améliore de presque +50% son précédent record absolu des 141E de début septembre 2020 (objectif 2011E). On peut se demander s'il ne va pas tenter -comme Hermès- de doubler de valeur pour atteindre 280E !

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris +11.50%