Remy Cointreau : nouveau record à 191,9E

(CercleFinance.com) - Remy Cointreau inscrit un nouveau record à 191,9E: le titre efface son précédent zénith historique des 188E du 2 août dernier : le risque d'un double-top -ou 'M' baissier' semble écarté, la route des 200E semble ouverte.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris +2.19%