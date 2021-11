Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Remy Cointreau : nouveau record à 188,7E information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 11:24









(CercleFinance.com) - Remy Cointreau ouvre un 'gap' au-dessus de 180,8E et inscrit un nouveau record à 188,7E... mais avec 21% de gain cette année, le titre est en retard sur le secteur du luxe et même le CAC40 (+27,5%). Par ailleurs, le titre ne fait qu'égaler son précédent zénith historique des 188E du 2 août dernier : le risque d'un double-top -ou 'M' baissier' ne peut être écarté, malgré la hausse impulsive du jour.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris +2.94%