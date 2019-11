Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rémy Cointreau : MOC améliorée au 1er semestre Cercle Finance • 28/11/2019 à 08:03









(CercleFinance.com) - Rémy Cointreau publie au titre de son premier semestre 2019-20 un résultat net part du groupe hors éléments non-récurrents en repli de 5,6%, à 84,6 millions d'euros, mais une marge opérationnelle courante (MOC) améliorée de 0,2 point à 26,4%. A fin septembre 2019, le chiffre d'affaires de la maison de vins et de spiritueux s'élève à 523,9 millions d'euros, quasi-stable en données publiées (-0,6%) et en repli de 3,6% en organique (à devises et périmètre constants). Au terme de ce premier semestre et dans le cadre géopolitique actuel, Rémy Cointreau anticipe une légère croissance organique du résultat opérationnel courant (ROC) des marques du groupe et une stabilité de son ROC pour l'exercice 2019-20.

Valeurs associées REMY COINTREAU Euronext Paris -1.50%