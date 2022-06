Rémy Cointreau : marge opérationnelle courante record

(AOF) - Rémy Cointreau a publié des résultats 2021/2022 (exercice clos fin mars) très solides, dévoilé des perspectives encourageantes et annoncé le versement d'un dividende exceptionnel d'un euro (en plus du dividende ordinaire de 1,85 euro). Le numéro deux français des vins et spiritueux a réalisé un bénéfice net de 212,2 millions d'euros, en hausse de 47% à données publiées. Le résultat opérationnel courant est ressorti à 334,4 millions, en progression 39,9% en organique (+41,6% en publié).

Il bénéficie principalement de la croissance exceptionnelle du résultat opérationnel courant des marques du groupe (+39,5% en organique).

La marge opérationnelle courante a ainsi enregistré une forte progression de +2,1 points en publié à 25,5% (+2,3 points en organique), atteignant son plus haut historique.

Le chiffre d'affaires a atteint 1,3129 milliard, en progression de +27,3% en organique (soit +29,4% par rapport à 2019-20). Le groupe a pleinement bénéficié de l'essor des nouvelles tendances de consommation, notamment la montée en gamme et le développement de la mixologie aux Etats-Unis, en Europe et en Asie.

Parfaitement positionné pour profiter des nouvelles tendances de consommation et conforté par son avance sur son plan stratégique, Rémy Cointreau aborde l'année 2022-23 avec confiance.

Le groupe entend poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie, centrée sur le développement de ses marques à moyen terme et portée par une politique d'investissement soutenue en marketing et communication.

Il réaffirme sa volonté de continuer de gagner des parts de marché au sein du secteur des spiritueux d'exception et anticipe une nouvelle année de forte croissance.

Rémy Cointreau prévoit notamment un fort démarrage de son activité au 1er trimestre malgré une base de comparaison très élevée et un contexte marqué par la pandémie en Chine.

Bénéficiant d'un excellent pricing power, l'amélioration de la marge opérationnelle courante sera portée par une solide résilience de sa marge brute en dépit d'un environnement inflationniste et par un strict contrôle de ses coûts de structure.

Rémy Cointreau réitère ses objectifs financiers et extra-financiers pour 2029-30.

Sur le plan financier, le groupe vise une marge brute de 72% et une marge opérationnelle courante de 33% (sur la base des taux et du périmètre 2019-20).

Points clés

- Groupe de spiritueux né en 1703, avec 12 marques mondiales -Remy Martin, Brillet et Louis XIII pour les cognacs,, diversifié dans les liqueurs et spiritueux avec Cointreau et Metaxa pour les spiritueux, Mount Gay pour le rhum, The Botanist pour le gin et, pour le whiskys, Bruichladdich, Port Charlotte, Ocformore, Westlan et Hautes Glaces ;

- Ventes de 1,3 Md€ réparties entre 3 divisions –le cognac pour 72 %, les liqueurs et spiritueux pour 25 % et les marques partenaires pour 3 % ;

- Positionnement international, les Etats-Unis, étant 1er marché du groupe (55% du chiffre d’affaires dans les Amériques), devant l’Europe-Moyen-Orient-Afrique (17 %) et l’Asie-Pacifique (28%) ;

- Modèle d'affaires : devenir numéro 1 mondial des spiritueux d’exception et contrôler le circuit de distribution (85 % des ventes), afin de maîtriser les prix de vente des spiritueux d’exception, au prix unitaire supérieur à 50 $ ;

- Capital contrôlé par les familles fondatrices (près de 57 % des actions et plus de 70 % des droits de vote), Eric Vallat étant directeur général et Marcel Hérard-Dubreuil président du conseil d’administration de 12 membres ;

- Bilan solide renforcé par le paiement du dividende en actions, avec une dette nette notée A et un effet de levier ramené à 0,77.

Enjeux

- Ambition de devenir le leader mondial des spiritueux avec, pour objectifs 2030, une marge brute de 72 % par augmentation de leur valeur unitaire et une marge opérationnelle de 33 % ;

- Stratégie d’innovation axée sur la croissance de l’e-commerce, accélérée par les partenariats, tels celui avec Alibaba (1/5 des ventes en digital en Chine) ;

- Stratégie environnementale « Exception durable 2025 » : visant la neutralité carbone en 2050, achats 100 % responsables, 62 % des surfaces aux pratiques agricoles responsables, 82 % d’électricité renouvelable ;

- Renforcement du pôle whisky : lancement d’un produit fabriqué en France, 2ème pays le plus consommateur du breuvage, et 2 campagnes de vente du Bruichladdich en Chine et Royaume-Uni ;

- Après l’intégration de la maison de cognac J.R. Brillet et du champagne J. de Talmont et la cession des parts dans la société commune Pesso, nouvelle montée en gamme du portefeuille ;

- Support à la valorisation boursière par la maîtrise des stocks stratégiques, estimée à plus de 50 € par action, et facilitant l’acceptation par les clients des hausses de prix de vente.

Défis

- Forte saisonnalité des ventes, d’où un exercice clos au 31 mars ;

- Manque de taille critique par rapport aux concurrents et forte dépendance à la Maison Rémy Martin (+ 80 % du bénéfice opérationnel) au cognac mieux margé que les liqueurs et spiritueux ;

- Croissance de 54 % des ventes et doublement du bénéfice net au 1er semestre de l’exercice clos le 31 mars ;

- Anticipations 2021/22 : malgré les confinements en Chine et les lourds investissements marketing et communication au 2nd semestre, vers une forte hausse des ventes et de la marge opérationnelle.

